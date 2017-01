article

DOESBURG - De Doesburgse Saskia ter Welle (1967) showt voor de eerste keer haar couturecollectie tijdens de komende editie van de Fashionweek, 27 januari op het Westergasterrein in Amsterdam. De collectie met de titel ‘Come Fly With Me’ toont haar ontwerpen die volgens Ter Welle 'het alledaagse ontstijgen en uitgaan van de veelzijdigheid van het leven van vrouwen in deze tijd'. Bij de handgemaakte kleding is een grote rol weggelegd voor broderie d’art: haute couture borduurwerk naar Parijse traditie met kralen, pailletten en andere materialen.

Doesburgse couture te zien tijdens Fashionweek

