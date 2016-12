article

ZEVENAAR - In Filmhuis Zevenaar zijn in de kerstvakantie films te zien voor groot en klein. Films over een jongen die een bevroren spion in een kelder vindt, een nare verdwijningszaak, de met de nazi's heulende crimineel Riphagen en Meral en haar vriendje muis Piepiep. Maar ook een echte misdaadthriller over onvoorwaardelijke broederliefde, een moeder die haar kind komt terughalen bij de adoptieouders en het magische avontuur van Peter en de draak Elliot. Op www.filmhuiszevenaar.nl staat alle informatie en de aanvangstijden.

Filmhuis Zevenaar draait films voor jong en oud

