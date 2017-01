article

WINTERSWIJK - Logistiek dienstverlener HSF Logistics uit Winterswijk en N&K Spedition uit het Deense Esbjerg zetten hun intensieve samenwerking voort. Na tien jaar samenwerking is op 1 januari een fusie gerealiseerd waarbij beide bedrijven zijn opgegaan in een Europese dienstverlener op het gebied van koel- en vriestransporten en onder meer warehousing. Het gefuseerde bedrijf kent vestigingen in Nederland, Engeland, Duitsland, Polen, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Litouwen, Spanje en Marokko en heeft ongeveer 1500 medewerkers.

Fusie HSF Logistics en Deense partner

