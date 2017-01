article

De Zelhemse historicus Gerke Hoekstra houdt een lezing over geloofshelden en -heldinnen aan wie tientallen kerken in de Achterhoek en de Liemers gewijd zijn. Welke schutspatronen gaven hun naam aan een Remigius-, Donatus- of Werenfriduskerk? En welke menselijke trekjes bezaten deze heiligen? Op uitnodiging van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar vertelt Hoekstra hierover op 17 januari in Zalencentrum Staring in Zevenaar en op 26 januari in Kulturhus de Brede Blik in Giesbeek. Aanvang 19.30 uur en de toegang is 2,50 euro voor niet-leden.

Historicus Hoekstra vertelt over schutspatronen

