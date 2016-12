article

ETTEN - Waterschap Rijn en IJssel houdt op dinsdag 10 januari een inloopbijeenkomst over windenergie. In zaal Köster in Etten gaat het waterschap graag met bezoekers het gesprek aan, als onderdeel van de verkenning of en hoe windmolens op het terrein van de waterzuivering mogelijk zijn. Van 18.00 tot 21.00 uur geven medewerkers van het waterschap en adviseurs antwoord op vragen over bijvoorbeeld het geluid, schaduwwerking, de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek en mogelijkheden voor andere vormen van duurzame energie.

Inloopbijeenkomst Waterschap Rijn en IJssel over windenergie

