ZEVENAAR - Meer jonge artiesten uit carnavalsvereniging Paljas spelen mee in de 45e Paljasrevu, op 13 en 14 januari in Snookercentrum De Buitenmolen in Zevenaar. Pieter Snelder is de nieuwe regisseur. Hij heeft een aantal vernieuwingen doorgevoerd en heeft als belangrijk streven om het publiek zo veel mogelijk te laten lachen. Ruud&VanHuut, cabaretgroep Sknøvl, het jongedamesduo 35 cent en de dansgroepen Les Paillettes en Stage werken mee aan het programma. De revue begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 7,50 euro. Meer info op paljas.nl.

Jonge garde actief in Paljasrevue

