article

1.6818841

WAGENINGEN - Entomoloog Marcel Dicke vertelt woensdag 11 januari over zijn fascinatie voor insecten. In een lezing legt hij uit hoe insecten een rol spelen in de politiek, hoe de beestjes voetbalwedstrijden kunnen domineren en modeontwerpers inspireren. De lezing is onderdeel van een reeks lezingen over of insecten de oplossing zijn voor bijvoorbeeld voedselzekerheid en klimaatopwarming. De lezing wordt gehouden in het Engels en begint om 20.00 uur in zaal C222 van het Forumgebouw van de Wageningen University. Toegang is gratis.

Lezing over hoe insecten de wereld kunnen redden

WAGENINGEN - Entomoloog Marcel Dicke vertelt woensdag 11 januari over zijn fascinatie voor insecten. In een lezing legt hij uit hoe insecten een rol spelen in de politiek, hoe de beestjes voetbalwedstrijden kunnen domineren en modeontwerpers inspireren. De lezing is onderdeel van een reeks lezingen over of insecten de oplossing zijn voor bijvoorbeeld voedselzekerheid en klimaatopwarming. De lezing wordt gehouden in het Engels en begint om 20.00 uur in zaal C222 van het Forumgebouw van de Wageningen University. Toegang is gratis.

http://www.gelderlander.nl/gemeenten/lezing-over-hoe-insecten-de-wereld-kunnen-redden-1.6818841

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6007224.1463003351!image/image-6007224.png

Wageningen,Florence Peeters

Gemeenten