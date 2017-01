article

1.6816152

ZEVENAAR - Liemerije heeft twintig gebruikte beeldschermen geschonken aan Bibliotheek de Liemers. Liemerije zocht een goede bestemming voor de nog bruikbare beeldschermen en de bieb was op zoek naar schermen voor het geven van trainingen in digitale vaardigheden. Het contact tussen Liemerije en de bibliotheek is tot stand gekomen via de Liemerse Uitdaging die bemiddelt op het gebied van Menskracht, Materialen en Middelen. Verzoeken van verenigingen/stichtingen en het aanbod van het bedrijfsleven in de Liemers worden zo samengebracht.

Liemerije schenkt bieb gebruikte beeldschermen

ZEVENAAR - Liemerije heeft twintig gebruikte beeldschermen geschonken aan Bibliotheek de Liemers. Liemerije zocht een goede bestemming voor de nog bruikbare beeldschermen en de bieb was op zoek naar schermen voor het geven van trainingen in digitale vaardigheden. Het contact tussen Liemerije en de bibliotheek is tot stand gekomen via de Liemerse Uitdaging die bemiddelt op het gebied van Menskracht, Materialen en Middelen. Verzoeken van verenigingen/stichtingen en het aanbod van het bedrijfsleven in de Liemers worden zo samengebracht.

http://www.gelderlander.nl/gemeenten/liemerije-schenkt-bieb-gebruikte-beeldschermen-1.6816152

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6007224.1463003351!image/image-6007224.png

Zevenaar,Marian Winnubst

Gemeenten