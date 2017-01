article

LIEVELDE - Het buitengebied van Lievelde wordt een stukje groener. Half januari maken de inwoners die meedoen aan het project Lievelde in het Groen een begin met het planten van bomen en struiken. Na een informatiebijeenkomst in het najaar hebben vijftien grondeigenaren zich opgegeven voor het project dat Lievelds Belang, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Oost Gelre hebben opgezet. Zaterdag 14 januari wordt het plantmateriaal uitgedeeld. Het gaat om inheemse struiken zoals sleedoorn, liguster, hazelaar en Gelderse roos en ook knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen. De uitdeeldag begint om 10.00 uur op het Wijndomein Besselinkschans aan de Heringsaweg in Lievelde. Wethouder Vincent van Uem en vertegenwoordigers van de Lievelds Belang planten daar samen de eerste boom.

Lievelde wordt half januari stukje groener

