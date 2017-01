article

ECHTELD - Atelier Hof van Meden in Echteld gaat vanaf woensdag 11 januari verder met nieuwe teken- en schilderlessen. Vrijdag 3 februari is er een workshop waarbij op een houten schot een vogel wordt geschilderd. Mensen kunnen gedurende 10 weken een cursus volgen in het atelier.

Nieuwe teken- en schilderlessen in Hof van Meden

Echteld,Florence Peeters

Gemeenten