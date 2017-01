article

1.6804679

DOETINCHEM - Het theaterprogramma ‘Op een mooie Pinksterdag', zaterdag 7 januari in Schouwburg Amphion, brengt een ode aan een drietal grote componisten van het Nederlandse lied. Herontdekte muzikale pareltjes van Bos, Bannink en Stokkermans worden gezongen door Lone van Roosendaal, Annick Boer en Renée van Wegberg. Zoals 'De Fabeltjeskrant', 'Zeg 'ns AAA' en 'Ja zuster, nee zuster'. Een live-orkest onder leiding van Eric van Tijn begeleidt de voorstelling. Kaarten kosten 34,50 euro en zijn te reserveren via amphion.nl of 0314-376 000.

Ode aan drie grote componisten van Nederlands lied

DOETINCHEM - Het theaterprogramma ‘Op een mooie Pinksterdag', zaterdag 7 januari in Schouwburg Amphion, brengt een ode aan een drietal grote componisten van het Nederlandse lied. Herontdekte muzikale pareltjes van Bos, Bannink en Stokkermans worden gezongen door Lone van Roosendaal, Annick Boer en Renée van Wegberg. Zoals 'De Fabeltjeskrant', 'Zeg 'ns AAA' en 'Ja zuster, nee zuster'. Een live-orkest onder leiding van Eric van Tijn begeleidt de voorstelling. Kaarten kosten 34,50 euro en zijn te reserveren via amphion.nl of 0314-376 000.

http://www.gelderlander.nl/gemeenten/ode-aan-drie-grote-componisten-van-nederlands-lied-1.6804679

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6007224.1463003351!image/image-6007224.png

Doetinchem,Marian Winnubst

Gemeenten