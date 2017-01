article

AALTEN - Het nieuwjaarsconcert in Oerkroeg Schiller in Aalten staat in het teken van de southern rock. De muziekstroming ontstond begin jaren zeventig van de vorige eeuw in het zuiden van de VS uit een mix van blues, country en rock'n'roll. Hooked On... Southern Rock wordt gespeeld door Achterhoekse muzikanten onder leiding van Meindert Bussink. Hooked ontstond begin 2013 als huisband van de Behind the Corner-avonden in zaal Radstake. Met een telkens wisselende groep muzikanten werden onder meer het album Dark Side of the Moon van Pink Floyd gespeeld en odes gebracht aan Achterhoekse bands, David Grohl (Foo Fighters) en David Gilmour (Pink Floyd). Inmiddels speelden al meer dan 70 muzikanten uit bands als Vandenberg, Normaal, de Staat, Typhoon, Boh Foi Toch en Birth of Joy mee met Bussink. Tijdens het nieuwsjaarsconcert, zondag 22 januari om 15.00 uur, is onder meer muziek te horen van The Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd , Creedence Clearwater Revival en The Black Crowes.

Ode aan southern rock bij Schiller

