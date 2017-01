article

DOESBURG - Zonder Bach en Mozart zou Ludwig von Beethoven mogelijk nooit zo'n onstuimige stijl hebben ontwikkeld. Pieter-Jan Belder (klavecimbel) en Rie Kimura (barokvioliste) laten zondag 15 januari in de Gasthuiskerk in Doesburg voorbeelden horen van werken die Beethoven naar alle waarschijnlijkheid kende en hebben beïnvloed. Kimura is een veelgevraagd barokvioliste. Belder speelde onder meer met Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Het concert begint om 15.30 uur. De toegang kost 11 euro. Meer info op gasthuiskerkdoesburg.nl

Opmaat tot Beethoven bij Belder en Kimura

