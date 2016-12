article

1.6793529

WINTERSWIJK - De Protestantse Gemeente in Winterswijk doet zaterdag 7 januari de Top2000 dunnetjes over met een vindingrijke invalshoek. In Ontmoetingscentrum Den Angang aan de Markt worden vanaf 19.30 uur de pareltjes van de popmuziek in het daglicht gezet van spiritualiteit en religie. Popteksten hebben vaak een diepere lading en veel soulartiesten hebben hun wortels in de kerk liggen. Presentatoren zijn Ronald Gouw en Leander Grooten. Verhalen worden afgewisseld met videoclips en quiz-elementen, het intro-spel en ‘raad-een-lied-of-niet’.

Protestante Gemeente bekijkt Top2000 met een religieuze blik

Winterswijk,Marian Winnubst

