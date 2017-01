article

KERK-AVEZAATH - Ronald Bernard geeft dinsdag 10 januari een lezing over banken en het bankwezen. Bernard vertelt over de tijd dat hij zelf bankmedewerker was en ontdekte hoe het bankwezen in elkaar zit. Ook vertelt hij over hoe hij nu de Blije Bank gaat oprichten. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het centrum voor bewustzijn aan de Kamphofstraat 2 in Kerk-Avezaath. Toegang kost 10 euro. Aanmelden via gvl.kerkavezaath@gmail.com.

Ronald Bernard geeft lezing over bankwezen

