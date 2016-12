article

1.6784642

BREDEVOORT - In de serie Sint Joris-concerten staat de Sint Joriskerk in Bredevoort zondagmiddag 8 januari in het teken van het Rosengart Ensemble. Zij spelen voor een deel klassiek werk, zoals het Trio opus 114 van Brahms, en voor een deel nieuwe muziek die speciaal voor dit ensemble is geschreven. Het concert begint om 15.00 uur, de kerk is vanaf 14:30 uur geopend. De duur van het concert is een uur. Na afloop van het concert is er gelegenheid na te praten met de musici Meriam Dercksen (klarinet), Felicia Dercksen (cello) en Thijs Dercksen (piano).

Rosengart Ensemble in Bredevoort St. Joriskerk

BREDEVOORT - In de serie Sint Joris-concerten staat de Sint Joriskerk in Bredevoort zondagmiddag 8 januari in het teken van het Rosengart Ensemble. Zij spelen voor een deel klassiek werk, zoals het Trio opus 114 van Brahms, en voor een deel nieuwe muziek die speciaal voor dit ensemble is geschreven. Het concert begint om 15.00 uur, de kerk is vanaf 14:30 uur geopend. De duur van het concert is een uur. Na afloop van het concert is er gelegenheid na te praten met de musici Meriam Dercksen (klarinet), Felicia Dercksen (cello) en Thijs Dercksen (piano).

http://www.gelderlander.nl/gemeenten/rosengart-ensemble-in-bredevoort-st-joriskerk-1.6784642

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6784671.1482840515!image/image-6784671.jpg

Bredevoort

Gemeenten