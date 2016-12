article

BELTRUM - Meer dan 1270 atleten uit het hele land verschijnen zondag 8 januari op het Mariaplein in Beltrum voor de start van 28ste survivalrun. Over een parcours van ruim 23 kilometer komen de atleten 61 hindernissen tegen, waaronder veel nieuwe. Er is ook een halve run over 14 kilometer en een jeugdrun van 6,5 kilometer. Er kan zowel individueel al in groepsverband worden meegedaan. Omdat de survivalsport sinds november aspirant-lid is van het NOC*NSF is een delegatie van de sportkoepel aanwezig. De eerste lopers gaan om 9.15 uur van start.

Ruim 1200 deelnemers aan Survivalrun in Beltrum

