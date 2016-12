article

WINTERSWIJK WOOLD - De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert voor zaterdag 14 januari een snertwandeling door buurtschap Het Woold bij Winterswijk. De boswachter bepaalt de route aan de hand van het weer, waarbij de tocht voornamelijk over onverharde wegen voert. De afstand is ongeveer 15 kilometer en de organisator geeft aan dat de wandeling niet geschikt is voor kinderen jonger dan 12 jaar. De start is om 10.00 uur bij Herberg Harmienehoeve aan de Kulverweg 2-4. Aan het eind van de wandeling wacht de deelnemers een kop erwtensoep.

Snertwandeling in omgeving van Winterswijk Woold

