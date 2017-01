article

GAANDEREN - Schuttersgilde St. Martinus Gaanderen begint het nieuwe jaar met een nieuwjaarsconcert. Leden van het drumfanfare-orkest laten onder leiding van dirigent Johan Jacobsen horen wat ze in hun mars hebben. Onder meer staan stukken als A tribute to Amy Winehouse, Let me entertain you (Robbie Williams) en Music (John Miles) op het programma. Het nieuwjaarsconcert begint zondag 8 januari om 11.00 uur in het schuttersgebouw aan de Pelgrimstraat (achter de sporthal). De toegang is gratis. Aansluitend is de nieuwjaarsreceptie.

St. Martinus Gaanderen begint 2017 met concert en receptie

