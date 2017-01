article

TOLKAMER - Stichting Popmuziek Rijnwaarden is opzoek naar sponsoren voor de veertiende Blouseroute. Woensdag 26 april treden zes bands en een Special Guest op in Restaurant Taveerne de Bijland, Hotel Brasserie De Tolkamer, Café restaurant Kade 7, De Eterij en Schenkerij en de café's Het Anker en Wacht am Rhein. Bezoekers lopen van de ene naar de andere locatie om gratis naar de optredens te luisteren. De Stichting heeft nog 7.000 euro nodig. Sponsoren kunnen zich melden via korvi152@planet.nl. Hun logo komt dan op de 5.000 flyers.

Stichting Popmuziek Rijnwaarden zoekt sponsoren Blousroute

