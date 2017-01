article

TIEL - Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks is woensdag 11 januari in Tiel. In restaurant Buitensporig gaat ze spreken over zorg, inkomen en huisvesting met aanwezigen uit de regio Rivierenland. De avond wordt gehouden door de GroenLinks afdelingen uit de regio met als doel dat er meer kennis en ideeën worden uitgewisseld over zaken zoals zorg en integratie van statushouders. Belangstellenden zijn welkom om in gesprek te gaan met Voortman en lokale politici. De avond begint om 20.00 uur.

Tweede Kamerlid Linda Voortman in gesprek in Tiel

