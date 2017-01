article

DOETINCHEM - Theaterliefhebbers kunnen in het weekend van 21 tot en met 22 januari twee dagen lang voor een tientje per voorstelling naar schouwburg Amphion. Het theaterweekend start op zaterdag 21 januari om 16.00 uur met de kindervoorstelling Peppa Pig (2+). 's Avonds speelt rapper Fresku zijn one man show. De goochelshow van Hilbert Geerling (6+) is zondag te zien, evenals De matinee van de gulle lach, gespeeld door vijf cabaretiers. Zaterdag zijn er ook rondleidingen. Kaarten reserveren kan op www.amphion.nl of via 0314-376 000).

Voor een tientje naar het theater

