GROESSEN - De voorverkoop voor de pronkzitting van de Groessense carnavalsvereniging De Deurdreiers start op zondag 8 januari. Uitsluitend Groessense artiesten vermaken de gasten op 20, 21 en 22 januari in Feestburcht Gieling met dans, muziek, sketches en buuts. Op vrijdag 20 januari is de try-out voor de leden van de Senioren Sociëteit Groessen, leerlingen van groep 8 en Jeugdprins Jesse Duits. De kaarten voor 21 en 22 januari kosten 10 euro en zijn vanaf 11.00 uur te koop in café Gieling. Voor leden is het gratis op vertoon van de ledenkaart.

Voorverkoop pronkzitting De Deurdraaiers van start

