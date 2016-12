article

WINTERSWIJk - In café 't Bolwerk.aan de Kottenseweg 7 in Winterswijk gaat op woensdag 28 december de Winterswijkse Muziekdagen van start. De aftrap wordt gedaan door het CC Jerome Trio. Een dag later is het de beurt aan No1408, een nederrockband afkomstig uit Gelderland. De Winterswijkse formatie Wednesday Smiles beklimt vrijdag 30 december het podium en speelt alleen eigen werk en op Nieuwsjaarsdag treden er drie bands op bij t Bolwerk bij de afsluiting van de Winterswijkse Muziekdagen: Contra Fools, Papajahkur en David Blowie.

Winterswijkse Muziekdagen in 't Bolwerk

