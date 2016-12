article

IJZERLO - De Activiteitencommissie IJzerlo houdt zondag 8 januari in samenwerking met de Werkgroep Landschap en Recreatie een winterwandeling. Wandelaars kunnen kiezen uit routes van 5 en 10 kilometer die hen door de omgeving van IJzerlo voert. De start van de langste afstand is die dag om 13.30 uur, de 5 kilometer-wandelaars starten een half uur later om 14.00 uur. Na afloop staat er voor de deelnemers een kop erwtensoep klaar. De kosten zijn 6 euro per persoon en aanmelden is tot uiterlijk 3 januari via ac@ijzerlo.nl mogelijk.

Winterwandeling door omgeving van IJzerlo

