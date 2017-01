article

WIJCHEN - De Wijchense zelfstandige ondernemers Rosanne Pak en Peter de Bruijn starten dinsdag 10 januari met de eerste editie van het HetWerkt!Café. De twee ondernemers willen mensen helpen die als werkloze willen starten als zelfstandig ondernemer. Pak is communicatiestrateeg en De Bruijn creatief designer. Beiden hadden eerst een WW-uitkering, voordat ze voor zichzelf begonnen. Tijdens de bijeenkomst vertellen ze over hun ervaringen. De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur in Kasteel Wijchen. Toegang is gratis.

ZZP'ers doen verhaal in HetWerkt!Café Wijchen

