Burgernet in Limburg het grootst

Burgernet is vooral bekend vanwege oproepen om uit te kijken naar vermiste personen, veelal jongeren en verwarde ouderen. De dienst - die burgers per sms, Facebook en app inschakelt - helpt echter ook bij alarmering, opsporing, buurtonderzoeken en crisissituaties.

In 2016 werden in Limburg 469 burgernetacties verspreid per sms, staat in het jaarverslag van de dienst. Daarvan leidden 54 oproepen tot onmiddellijk succes. In 207 gevallen betrof het eveneens een geslaagde actie, maar kon geen directe relatie worden gelegd met de oproepen.