Dit echtpaar is getrouwd in hun eigen koeienstal in Heijen

Recreatiezaal Norbertushof Gennep toch niet vergroot

14 april GENNEP - Pantein heeft besloten dat de recreatiezaal in zorgcentrum Norbertushof in Gennep niet vergroot wordt. Dat is tegen de zin van de Gennepse gemeenteraad, die via wethouder Vandermeulen had aangedrongen op zo'n ingreep.