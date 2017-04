Kilometerslange stoet over A73 voor Molukse zaak

Zij ontvouwden in 2007 een vlag. Voor die actie belandde een deel van hen 15 jaar achter de tralies.



In Gennep was zaterdagochtend de start na een gezamenlijk ontbijt. Met het ceremonieel ontvouwen van de RMS (Republik Maluku Selatan)-vlag werd op de Waalkade in Nijmegen stilgestaan bij de gevangengenomen Molukkers. Ook werd geld in ontvangst genomen dat in Nijmegen bij Molukkers in onder meer Hatert, een wijk met veel Molukse bewoners, is opgehaald. Met de opbrengst wordt de familie gesteund van de politieke gevangenen.