Politie blij met brandbrief Limburgse burgemeesters

In de brief van de vier burgemeesters aan politiechef Gery Veldhuis spraken zij hun zorgen uit over de politiesterkte in Noord-Limburg. De politie kan vanwege capaciteitsproblemen in dat gebied vaak niet op tijd bij calamiteiten zijn. ,,De politie voelt zich gesteund door burgemeesters en het Openbaar Ministerie die aan de bel trekken en zeggen dat er meer agenten bij moeten komen’’, is de reactie van de korpsleiding vanuit Den Haag. ,,De korpschef heeft dit al eerder in diverse media geuit. Met het nieuwe kabinet wil de politie het gesprek voeren over wat er op korte termijn nodig is om Nederland veiliger te maken.’’