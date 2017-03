Reisinformatie met een zachte 'g' bij Arriva

Carnaval krijgt een askruisje na

2 maart VEN-ZELDERHEIDE - Er is een tijd van feesten en vieren. En er is een tijd van bezinnen en beschouwen. Met het uitdelen van askruisjes in Ven-Zelderheide luidde kapelaan Rijs gisteravond de vastenperiode in. Parochianen kwamen in groten getale naar de kerk.