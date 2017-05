HEIJEN/ROTTERDAM - Vier mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de smokkel van bijna 1.200 kilo heroïne naar een bedrijfspand in Heijen, staan woensdag voor de rechter in Rotterdam. De container met de drugs, afkomstig uit Iran, werd in Antwerpen door de politie onderschept en daarna gecontroleerd doorgelaten.

Het was de grootste heroïnevangst ooit in de Vlaamse haven en de op een na grootste in Nederland.

Arrestaties

Het ontvangstadres was een bedrijfspand in Heijen, bij Gennep. Daar werden twee mannen die de container op 21 februari dit jaar wilden leeghalen, opgepakt door de politie. Later werden nog meer arrestaties verricht. Onder hen de huurder van het Limburgse bedrijfspand, de 55-jarige Fred B. uit Sittard. Hij ontkent alle betrokkenheid bij de smokkel, zegt zijn raadsman Coen van den Heuvel. "Hij dacht dat er meubels en woonaccessoires inzaten."

Een bekende van B. zou de ruimte geleend hebben voor de ontvangst van de container. Toen die was gearriveerd, is B. naar een andere afspraak gereden waarna de politie hem van de snelweg plukte. De Limburger werd na een paar dagen vrijgelaten. Sindsdien heeft hij niets meer van justitie vernomen.

Voorarrest