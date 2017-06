Wie bestek koopt krijgt er een gratis bankstel bij in Gennep

Hoedemakers: ,,We hebben al drie mensen blij kunnen maken. Is toch handig als je spullen nodig hebt voor je inrichting. Wij hebben nu iets te veel voorraad. De banken en stoelen zien er prima uit. Wij maken plaats voor andere banken en we helpen mensen een beetje.’’



In de zaak aan de Brugstraat in Gennep staan zeker nog zeven banken die als extraatje mee mogen met klanten. Het is de eerste keer dat Hoedemakers deze actie doet. De Kringloopwinkel zit een jaar in het centrum van Gennep en zat daarvoor twee jaar in Mill.