Zwitsers Madurodam van treintjes in Gennep

Bestuurder rijdt boom uit de grond in Ottersum

13 maart OTTERSUM - Een 26-jarige automobilist uit Gennep is maandagavond gewond geraakt, nadat de bestuurder op de Siebengewaldseweg in Ottersum over de kop is geslagen. Vervolgens heeft het slachtoffer een boom uit de grond gereden en een lantaarnpaal geraakt.