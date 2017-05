Annet (35) werd gezien als aansteller, maar blijkt chronisch ziek

Annet Diek (35) uit het Overijsselse dorp Den Ham had vaak last van haar buik en viel regelmatig flauw van de pijn; maar geen arts die iets vreemds vond in haar lichaam. Ze ging er zelf al in geloven dat ze kleinzerig was. Tot na jaren de diagnose kwam: endometriose. Nadat ze haar verhaal online zette, blijken veel mensen zich in haar verhaal te herkennen.

Bij patiënten met endometriose groeit er weefsel, dat lijkt op baarmoederslijmvlies, buiten de baarmoederholte. Het weefsel zit op het buikvlies of andere organen in de onderbuik. Dat zorgt voor een chronische ontsteking en diverse klachten, zoals bijvoorbeeld pijn en een verminderde vruchtbaarheid.

In het geval van Annet wist lange tijd alleen haar directe omgeving van haar ziekte, tot ze eerder deze maand haar levensverhaal op de website Mijngezondheidsgids zette. Het is een persoonlijk en emotioneel betoog. De Endometriose Stichting plaatste een link naar het artikel op Facebook en sindsdien wordt Annet overspoeld met reacties van lotgenoten en mensen die endometriosepatiënten kennen. ,,Sommigen namen contact met me op en vertelden hun heftige verhalen."

Flauwvallen van de pijn

Heftig is ook haar eigen verhaal. Rond haar 16e wordt Annet voor het eerst ongesteld. ,,Redelijk laat voor een meisje, ik was er blij mee." Die blijdschap duurt niet lang. ,,Als ik menstrueerde, ging ik regelmatig 'nokkie'. Dan viel ik flauw van de pijn. Ook kampte ik met veel bloedverlies. En elke keer had ik er een week last van. Regelmatig moest mijn moeder me ophalen van school. Toen ik op mijn 18e voor de zoveelste keer van m'n stokje was gegaan, zei m'n toenmalige huisarts: 'ga dan maar aan de pil'. Vooral omdat ik heel onregelmatige cyclussen had. Mijn menstruatiecyclus werd regelmatiger, maar de pijn bleef."

Quote De dokter zei: 'misschien moet je maar zwanger raken, dan heb je negen maanden geen pijn' Annet Diek Enkele jaren later - ze woont dan in Enschede - krijgt ze last van blaasontstekingen tijdens haar menstruatie. Om daar van verlost te raken, krijgt ze antibiotica. Een link met haar andere klachten wordt volgens Annet zelf nooit gelegd. Als ze 25 is, al negen jaar met pijn door het leven gaat en voor de zoveelste keer een dokter bezoekt, krijgt ze volgens eigen zeggen een merkwaardig advies: ,,Ik woonde ondertussen in Ommen, daar heb ik twee verschillende huisartsen gehad. Eentje zei: 'misschien moet je zwanger raken, dan heb je negen maanden geen pijn'. Ik vond dat erg denigrerend. Maar tegelijkertijd begon ik mezelf een aansteller te vinden. Welke huisarts ik ook bezocht; mijn klachten werden steeds afgedaan als stress, menstruatiepijn en kleinzerigheid. Ik begon langzaam maar zeker te denken dat mijn pijnen normaal waren. Andere meisjes en vrouwen hadden ook wel eens buikpijn tijdens hun ongesteldheid. Misschien was ik inderdaad wel 'gewoon' kleinzerig. Maar ondertussen slikte ik wel 8 ibuprofen van 400 milligram op een dag, terwijl maximaal 6 is toegestaan."

Kinderwens

Rond haar 26e of 27e groeit haar wens om kinderen te krijgen. ,,Dat wilde mijn toenmalige vriend ook heel graag." Ze stopt met de pil. ,,Tegelijk met twee van mijn zussen. Daar grapten we nog over: 'straks zijn we samen zwanger'. De eerste anderhalf jaar gebeurde er echter niets. Een vriendin had me toen al eens iets verteld over endometriose, waarop ik een echo liet maken. Maar daarop was volgens mijn gynaecoloog niets te zien. Als ik zwanger wilde worden, moest ik dat gewoon blijven proberen. Dat werd er niet leuker op; tijdens en na het vrijen voelde ik steeds vaker pijn."

Maanden vol pijn verstrijken, als Annet in vrouwenmagazine Viva een artikel leest over endometriose. Ze valt zowat van haar stoel. ,,Het leek wel of het over mij ging! Pijn bij het plassen, pijn bij de stoelgang, pijn bij het vrijen, blaasontstekingen; dat had ik allemaal ook! Voor de zekerheid heb ik het mijn moeder nog laten lezen. Die was het met mij eens: dit moest het zijn." Met dat verhaal gaat ze opnieuw naar een huisarts in Ommen. Toevallig of niet een vrouw. ,,Zij begreep me en stuurde me opnieuw door naar een gynaecoloog. Ditmaal kon ik een kijkoperatie ondergaan. Toen kwam de bevestiging: ik had inderdaad endometriose. Op z'n minst gradatie 3, maar waarschijnlijk de heftigste variant: 4."

Hartstilstand

De kijkoperatie is een verhaal op zich. ,,Vermoedelijk vanwege de pijn kreeg ik een hartstilstand, waarna er flink wat adrenaline in mijn lijf is gespoten. Ik kwam daar voor een dagopname en een kijkoperatie, maar moest uiteindelijk vijf dagen blijven. Waar die pijn vandaan kwam, werd in ieder geval wel duidelijk: mijn buik zat vol endometriose en verklevingen. Ook nadat ik bij was gekomen, hield ik pijn. De gynaecoloog had bijna niets weg kunnen halen; een dergelijke ingreep ging haar kennis te boven."

Na een lange zoektocht vindt ze uiteindelijk in het Belgische Leuven een specialist die haar van de verklevingen af kan helpen. ,,Daarna zou ik twee à drie jaar pijnvrij zijn en bovendien zou niets een zwangerschap nog in de weg kunnen staan. Het eerste halve jaar was de kans op bevruchting het grootst. Maar helaas raakte ik opnieuw niet zwanger. Uit onderzoeken in het ziekenhuis in Zwolle bleek dat ik niet meer ovuleerde: natuurlijk zwanger worden ging niet meer. Een ivf-behandeling zou een optie zijn, maar daar was ik nog niet aan toe. Terwijl mijn vriend nog steeds heel graag kinderen wilde. We raakten steeds verder van elkaar verwijderd. Uiteindelijk liep de relatie op de klippen."

Ivf-behandelingen

Toch gaat het na de operatie in Leuven een tijdlang beter met Annet. Ze heeft minder pijn en stort zich vol op haar carrière. Ook komt er een nieuwe man in haar leven met wie ze na anderhalf jaar in het huwelijksbootje stapt. ,,Ik zat lekkerder in mijn vel en stond nu open voor een ivf-behandeling. Mijn man had eveneens een kinderwens. In totaal heb ik twee pogingen ondergaan, maar beiden mislukten." Het betekent een nieuwe klap, voor haar én haar echtgenoot. Ondertussen keren ook de pijnen terug. ,,De ivf-behandelingen bleken ook fysiek een nieuwe aanslag op mijn lijf, want ik kreeg er allerlei infecties bij."

Depressie

Op een dag voor lotgenoten, de Landelijke Endometriose Dag, komt bij Annet het besef: ze zal haar hele leven lang pijn houden en een verklaring voor het uitblijven van een zwangerschap zal er nooit komen. ,,Ik ging naar die dag om antwoorden te krijgen, maar kreeg ze niet. Toen wist ik: deze strijd ga ik niet winnen." Ze is verscheurd door verdriet. ,,Mijn man en ik begrepen elkaar steeds minder." Ook deze relatie loopt stuk; de twee scheiden.

In 2016 gaat het verder bergafwaarts met Annet. ,,Ik stond nog onder controle bij het ziekenhuis in Zwolle, waar ik om de drie maanden naar toe moest. Daar prikte mijn arts door mijn schild heen. Hij had mij zien binnenkomen als een stoere, levenslustige meid en zag nu iemand die wel zei dat het goed met haar ging, maar wat duidelijk niet zo was. Hij had gelijk. Ik zat er helemaal doorheen. Er zijn momenten geweest waarop ik dacht: voor mij hoeft het allemaal niet meer... De arts in Zwolle regelde een psychiater en ik kreeg antidepressiva. Ondertussen was ik al verhuisd naar Antwerpen, waar ik tijdelijk onderdak heb bij mijn zus. Stukje bij beetje gaat het nu beter met me. Ik blijf pijn houden, mijn hele leven lang. Maar ik leer het beter te accepteren als er een moment is waarop het even niet gaat. Ik voel mezelf nu weer vrij stabiel, heb weer zin om leuke dingen te doen. Ik ben weer meer bezig met het leven dan met de dood. Ik merk dat ik mijn vechtlust weer terug heb."

Nieuw levensdoel

Want er is één nieuw, belangrijk doel in haar leven. ,,Mijn eigen strijd is gestreden, op medisch gebied valt er weinig meer te behalen. Maar ik wil heel graag andere mensen helpen met mijn verhaal. Dit is wat ik wil bereiken: meer bekendheid omtrent deze ziekte waardoor de gemiddelde diagnosetijd sterk naar beneden gaat, en dat vrouwen zoals ik in de toekomst gehoord worden. Als ik ook maar één ander kan helpen met mijn verhaal, dan heeft het delen ervan al zin gehad. En als diegene dan ook tijdig gediagnosticeerd wordt, daardoor minder kans heeft op vruchtbaarheidsproblemen en misschien zelfs een kindje kan baren, dan is dat helemaal geweldig. Dan is mijn missie geslaagd."

'Verhaal Annet exemplarisch'

Het verhaal van Annet Diek is exemplarisch voor dat van endometriosepatiënten. Het duurt vaak jaren voor een patiënt de juiste diagnose krijgt. Dat stelt Jolanda van Dijk (51), ex-bestuurslid en tegenwoordig vrijwilliger bij de Endometriose Stichting. ,,Dit is het bekende verhaal", zegt ze. ,,Ik ben zelf al sinds mijn tienerjaren patiënt en ontdekte het pas op mijn 37e." Volgens haar is er onder huisartsen te weinig kennis over de ziekte. ,,Zij moeten beseffen dat het niet normaal is dat je als 14-jarige vanwege menstruatiepijn twee dagen thuis moet blijven. Wat we daar tegen doen? We staan jaarlijks op de Huisartsbeurs met een kraampje. Maar ook daar merken we dat artsen niet snel naar onze stand lopen. We proberen daarom ook via onze donateurs de huisartsen te bereiken."