Artsen waarschuwen voor bruisballen: slecht voor de vagina

Volgens doktoren zouden de bruisballen de zuurgraad van de vagina kunnen verstoren. Om ze zo mooi mogelijk te maken en lekker te laten ruiken, wordt er namelijk een hoop parfum in de bruisballen verwerkt.

,,Het is beter om geparfumeerde zeepjes, gels en ontsmettingsmiddelen te vermijden, omdat deze de gezonde balans van bacteriën en pH-waarden in de vagina verstoren’’, zegt dokter Vanessa Mackay, woordvoerder van het Royal College van Verloskundigen en Gynaecologen tegen Metro . Bovendien zouden de bruisballen schimmelinfecties kunnen veroorzaken.

Mackay adviseert vrouwen om ongeparfumeerde zeep te gebruiken. ,,Was daarmee elke dag voorzichtig om de vagina heen, nooit erin.’’ Als je dan toch besluit om een bruisbal te gebruiken, is het verstandig om een exemplaar zonder glitters te kiezen en niet te lang in bad te blijven zitten.