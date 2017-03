Brabants dorp dunner en fitter door dieet

Fitter

Desalniettemin zeggen de deelnemers zich fitter te voelen en geven ze aan het goed vol te houden. Daarnaast zijn vooral de mannelijke deelnemers flink afgevallen. Bij de bloeddruk-en cholesterolmeting is een lichte verbetering te zien. ,,In elk geval geen verslechtering en daar zijn we erg blij mee", zegt Norbert van den Hurk. Madonna Leurs is een van de fanatieke deelnemers van het project. ,,Ik wil nooit meer anders", zegt ze vol overtuiging. De onderneemster runt een Bed & Breakfast in het centrum van Leende en ook daar zijn sporen van de nieuwe levenswijze te vinden. ,,Gasten krijgen in mijn B&B ook een low carb, high fat ontbijtje voorgeschoteld. De reacties zijn zeer positief."

Friettent

Leurs houdt zelfs regelmatig de Facebookpagina van het project bij en deelt koolhydraatarme gerechten en tips samen met Francie Mehagnoul. ,,De dag na de informatiebijeenkomst hebben we alle voorraadkasten in huis leeggehaald en producten naar de voedselbank gebracht", zegt Mehagnoul. Ze merkt dat ze sindsdien energieker is. ,,Vroeger gingen we eens per week naar de friettent. Maar dat heb ik in de afgelopen maanden nog maar 1 keer gedaan. Meteen twee dagen last van gehad."