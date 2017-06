'De viezerik, wie zegt dat ik zijn zaad wilde?'

'De viezerik'



Haar oudste heeft geen test gedaan, maar Swinkels verwacht dezelfde uitkomst. Ze is laaiend: ,,De viezerik. Ik kan er wel van braken. Hij heeft me belogen. Wie zegt dat ik zijn zaad wilde? Hij had het moeten zeggen, dan had ik zelf mijn keuze kunnen maken.''



Donorkind Josine kreeg onlangs van de Fiom KID-DNA Databank te horen dat ze niet afstamt van Karbaat. Lange tijd was ze daar bang voor. ,,Ik heb Karbaat zelfs één keer aan de telefoon gesproken over mijn donorvader. Hij zei dat alles geheim en vernietigd was. Ik kan je niet helpen. Daarna hing hij gelijk op.''



Geen letter in archief



In het openbare archief van het Zuiderziekenhuis is geen letter te vinden over donorinseminatie. Zijn patiënten stuurt hij de ene keer brieven met het stempel van het ziekenhuis, de andere keer vanaf zijn huisadres in Barendrecht. Maar zijn titel is steevast dezelfde: 'arts voor storingen in sexualiteit en vruchtbaarheid'.



Er zijn in die tijd weinig fertiliteitsartsen die zich op deze schaal met donorinseminatie bezighouden. Karbaat pioniert en experimenteert. Dat begint in de jaren 50 als hij werkt in het Militair Hospitaal in Suriname. Hij zet zijn praktijk voort als hij in 1965 medisch directeur wordt in het Zuiderziekenhuis.



Autoriteit



Karbaat groeit uit tot een autoriteit, zowel in Nederland als daarbuiten. Hij wordt zelfs voorzitter van de vruchtbaarheidswerkgroep van het International Planned Parenthood Federation. ,,Dit doe ik echt voor mijn hobby. Iedereen kent je, dat is toch wel leuk. Inderdaad, het gaat me ook een beetje om de eer'', zegt hij in 1981 in het Rotterdams Nieuwsblad.