Diabetesvereniging: Bespaar suikerpatiënt torenhoog eigen risico

Het eigen risico van 385 euro per jaar is bedoeld als financiële rem, zodat mensen geen onnodige zorg ‘consumeren’. Maar voor chronisch zieken met suikerziekte gaat dat niet op: zij maken hun eigen risico standaard op, vaak al binnen enkele weken in het nieuwe jaar. Bijvoorbeeld omdat ze zorg in het ziekenhuis krijgen en insuline gebruiken. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes.



,,Het bestaande systeem heeft onlogische en ongewenste gevolgen voor deze mensen”, oordeelt directeur Olof King van de Diabetesvereniging Nederland. Eerder bleek al dat sommige chronisch zieken medicijnen opsparen of niet altijd de vereiste dosering nemen om te voorkomen dat ze geconfronteerd worden met fikse rekeningen.



Terwijl recent onderzoek van de Erasmus Universiteit aantoont dat de verzekeraars al voldoende zorggeld krijgen voor iedere verzekerde met diabetes die ze in hun bestand hebben. King: ,,Helaas blijken zorgverzekeraars toch nauwelijks gebruik te maken van de mogelijkheden die zij hebben om het eigen risico kwijt te schelden.”