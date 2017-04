Dikker met een pufje

Langdurig gebruik van ontstekingsremmende pufjes helpt tegen astma, maar lijkt ook voor extra kilo's en een grotere buikomvang te zorgen. Vooral bij vrouwen. De Rotterdamse studie maakt gebruik van bevolkingsonderzoek Lifelines, waarin 140.000 mensen worden gevolgd. Hoogleraar Liesbeth van Rossum van het Centrum Gezond Gewicht in het Erasmus MC legt uit.



Dik van lucht, dat kan dus écht?

,,Mensen die lucht inademen waar ontstekingsremmende corticosteroïden inzitten, blijken inderdaad gemiddeld dikker te zijn. In het algemeen maken corticosteroïden (stresshormonen) dik, dat zie je als iemand ze in tabletvorm - zoals prednison - slikt. Of dat bij de lokale toediening via je longen ook zo direct werkt, moet nog worden uitgezocht. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om pufjes die de luchtwegen instant verwijden tegen benauwdheid.''



Om hoeveel extra kilo's gaat het eigenlijk?

,,Bij vrouwen zien we dat ze bijna 1 bmi punt meer hebben dan vrouwen die die pufjes niet gebruiken, dan gaat het niet om tientallen kilo's. Problematischer is dat hun buikomvang 2,5 centimeter groter is. Juist dat buikvet is gevaarlijk omdat het leidt tot een hoge bloeddruk, een hoger cholesterol en uiteindelijk diabetes en hart- en vaatziekten. Dat geldt voor vrouwen die al te dik zijn, maar ook mensen met een gezond gewicht. Ook maakt het niet uit hoe oud iemand is en hoeveel degene beweegt.''



Wat doen die pufjes precies?

,,Als corticosteroïden via de keelholte en de longblaasjes in het bloed komen, kunnen ze zo zorgen voor meer snacktrek en buikvet.''



Waarom zijn vooral vrouwen de pineut?

,,We denken dat het kan komen doordat vrouwen er trouwer in zijn om elke dag hun inhalator te gebruiken. Maar het kan ook een hormonaal effect zijn: corticosteroïden zijn stresshormonen die een wisselwerking hebben op andere vrouwelijke hormonen.''



Zit dat hormoon in nog meer medicatie?

,,In injecties tegen ernstige gewrichtsklachten als artrose. Maar ook in crème tegen eczeem en neusspray tegen hooikoorts die je via de huisarts kan krijgen. We zien dat als vrouwen én pufjes én neusspray gebruiken ze gemiddeld dikker zijn.''



Stoppen dan maar?

,,Nee! Vooral niet doen, deze middelen kunnen zelfs levensreddend zijn. Maar houd je gewicht in de gaten.''