Gezondheidsraad wil verbod op kweekembryo's opheffen

Recent zijn technieken ontwikkeld waarmee sneller en efficiënter dan voorheen het DNA in embryo’s gericht kan worden veranderd.



,,Om de ontwikkelingen in goede banen te leiden is een geactualiseerd juridisch-ethisch beoordelingskader onmisbaar. Overheid, wetenschap en samenleving zullen samen moeten bepalen wie wanneer waarover besluit en op basis van welke argumenten'', schrijft het adviesorgaan aan de minister van Volksgezondheid en de Tweede Kamer.



Voor nader onderzoek zijn speciaal gecreëerde embryo's nodig. Nu is er nog een verbod op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op de zogenoemde kweekembryo's. De Gezondheidsraad adviseert dit verbod op te heffen.