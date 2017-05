Huisarts moet aantal patiënten inkrimpen om overbelasting te voorkomen

De overheid wil al tijden dat huisartsen meer taken van ziekenhuizen overnemen om de zorgkosten te drukken. Maar de wachtkamers zitten al voller dan ooit, vertelt LHV-bestuurder Paulus Lips aan dagblad Trouw. ,,Wij hebben er veel taken bijgekregen. Oudere mensen wonen langer thuis en als ze in het ziekenhuis behandeld worden, gaan ze eerder naar huis dan vroeger. In beide gevallen komt de zorg neer op de huisarts, die veel vragen niet in een enkel consult kan afhandelen."