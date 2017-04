Malaria-vaccinatie moet tienduizenden levens redden

Matshidiso Moeti, arts en regionaal directeur van WHO Afrika, noemt het geweldig nieuws. ,,We hebben informatie verzameld in een pilot die ons helpt te bepalen in hoeverre we deze vaccinatie verder gaan uitrollen.'' Een klinische proef is inmiddels positief afgesloten.



In Ghana, Kenia en Malawi worden al veel maatregelen genomen om malaria tegen te gaan. Er worden gratis netten uitgedeeld om rond de bedden te hangen en er wordt veel informatie verspreid. Toch is de door muggen overgedragen ziekte daar nog een groot probleem. ,,Gecombineerd met de bestaande bestrijdingsmethoden, kan een vaccinatie mogelijk tienduizenden levens in Afrika redden'', stelt Moeti.



De WHO begint in 2018 met een pilot onder 750.000 kinderen tussen de vijf en zeventien maanden. Ongeveer de helft van deze kinderen krijgt een vaccinatie. In een klinisch onderzoek bleek dat kinderen vier keer gevaccineerd moeten worden voordat een goed effect optreedt.