Nieuwe Downtest walst door roze wolk

NIPT, dat is toch een test met een grote naald?

,,Nee, het is een reguliere bloedafname. Pas als er uit de NIPT blijkt dat er een verhoogde kans is op de syndromen van Down, Edwards of Patau kun je kiezen voor een vruchtwaterpunctie of vlokkentest om zekerheid te krijgen, dan wordt er met een naald vruchtwater of placenta vlokken afgenomen om de chromosomen van het kindje te bekijken."



Edwards of Patau? Nooit van gehoord.

,,Dat zijn chromosoomafwijkingen waarbij kinderen met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen worden geboren. De meeste kinderen met overlijden tijdens de zwangerschap of in de eerste weken tot maanden na de geboorte.



Wat is de kans dat ik een kindje heb met die afwijkingen?

,,Dat hangt onder andere van je leeftijd, af. Tussen de 31 en 34 jaar heb je bijvoorbeeld een kans van 20-45 op 10.000 dat je kindje het Downsyndroom heeft. Verder speelt erfelijkheid een rol."



20-45 op 10.000, is dat veel?

,,Dat getal voelt voor elke aanstaande ouder anders. Dat heb ik de afgelopen jaren ook bij de combinatietest - de huidige test om op afwijkingen te screenen in het eerste trimester door een bloedtest en een nekplooimeting - gezien. Daar komt ook een kans uit: groter of kleiner dan 1 op 200. De één vindt een uitslag van 1 op 220 veel, de ander denkt: kleine kans."



En met NIPT weet ik helemaal zeker of mijn kind een afwijking heeft?

,,Als NIPT geen afwijking vindt dan klopt de uitslag in 99,9 procent van de gevallen. Maar als er wél een afwijking wordt gevonden, dan kan het nog vals alarm zijn. Na een vruchtwaterpunctie of vlokkentest blijkt uiteindelijk 75 procent ook daadwerkelijk Down te hebben."



Vervangt NIPT de 20 weken-echo?

,,Nee, tijdens de 20-weken-echo wordt naar andere afwijkingen gekeken zoals een hazenlip en open ruggetje"



Wat een keuzes... Waarom zou ik het überhaupt willen weten?

,,Je hebt de mogelijkheid om de zwangerschap af te breken. Maar je kunt de uitslag ook gebruiken om je voor te bereiden op een kindje met Downsyndroom, de bevalling en de tijd daarna."



Maar hoe kan ik nog een fijne zwangerschap hebben als ik het weet?

,,Dat is niet gemakkelijk. Maar als er een afwijking blijkt te zijn, komt er altijd een schrikmoment. Ofwel in het begin van de zwangerschap, of als het kindje op je buik wordt gelegd."