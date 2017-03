'NIP-test is klantonvriendelijk'

De verloskundigen stellen dat de regel klantonvriendelijk is en zorgt voor een onnodige versnippering van de zorg. ,,Verloskundigen kunnen dat prima zelf. Bloedprikken, come on," zegt directeur van Bevalcentrum West, Meltem Kaya, ook namens verloskundigen van diverse Amsterdamse praktijken.

Vanaf 1 april 2017 krijgen alle zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid met de test hun ongeboren kind te onderzoeken op ernstige afwijkingen. Maar het bloed wordt vooral in het ziekenhuis afgenomen, niet bij de verloskundigenpraktijk.

Onkunde

,,Het is voor mij toch niet uit te leggen aan al die vrouwen dat ze vanwege logistieke onkunde van de overheid nog een keer naar het ziekenhuis moeten?'', vindt directeur Meltem Kaya van Bevalcentrum West. Volgens projectleider Erik Sistermans van de acht Nederlandse UMC's die de screening aanbieden, is er om kwalitatieve, logistieke en financiële redenen voor deze oplossing gekozen. ,,We moeten fatsoenlijk omgaan met het geld dat we voor deze test krijgen.''