Oproep #draagjehelm krijgt brede steun

Bij alle toertochten van de wielersportbond NTFU is een helm dragen verplicht, laat woordvoerder Esther van der Heijden weten. ,,We steunen #draagjehelm dan ook van harte.'' Volgens Van der Heijden belanden er jaarlijks 4.700 wielrenners op de spoedeisende hulp in Nederland. Cijfers van 'helmloze' wielrenners ontbreken. In Zwitserland, Zweden en Spanje is het dragen van een fietshelm al verplicht.



Moeten wielrenners ook in Nederland verplicht een helm gaan dragen? De Vries: ,,In Nederland hebben we natuurlijk een aparte fietscultuur. Waar leg je de grens als het gaat om het verplicht dragen van een helm? Bij sportieve fietsen? En wat is dan een sportieve fiets? Ik denk dat het belangrijker is dat het goede voorbeeld wordt gegeven door profs.