SGP: Nederland tot inkeer brengen met docu over euthanasie

Dat de Staatkundig Gereformeerde Partij, die politiek voert op basis van de Bijbel, een verklaard tegenstander is van euthanasie, is bekend. Dat de partij op deze manier actief wil werken aan aanpassing van het euthanasiebeleid is wél nieuw.



De door het kabinet en D66 aangezwengelde discussie over mensen die uit het leven willen stappen omdat ze het als voltooid beschouwen, doet Van der Staaij vandaag tijdens een speech op de jaarlijkse partijdag in Hoevelaken af als 'misleidende stemmingmakerij'. Hij wil in actie komen om Nederland 'tot inkeer te brengen'.



Steeds vaker



De SGP stelt dat de dood in Nederland 'steeds vaker' als oplossing wordt aangeboden aan patiënten met dementie, psychisch zieken en ouderen. ,,Nederland spreekt heel wat landen ter wereld aan op de mensenrechten. Het zou goed zijn als het buitenland nu op zijn beurt Nederland indringend aanspreekt op de ontspoorde euthanasiepraktijk en druk uitoefent om dit aan te passen", vindt Van der Staaij.



De partij wil daarom de internationale verontwaardiging tegen het Nederlandse euthanasiebeleid oppoken. ,,Nederland is gewend geraakt aan het oprekken van ethische grenzen rond de dood", stelt Van der Staaij. ,,Maar als je daar over vertelt in het buitenland, reageren mensen vaak ongelovig en geschokt."



De SGP gaat het plan de komende tijd verder uitwerken. De Engelstalige documentaire is volgens een woordvoerder 'van de opties die op tafel liggen het meest effectief wordt geacht'. Verder wordt gewerkt aan opiniestukken in buitenlandse kranten en een website.