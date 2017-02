'Slaappil voor oudere moet in de ban'

Alleen bij hoge nood

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) erkent het probleem, maar vindt 'het te ver gaan' om de pillen in de ban te doen. ,,Kortdurende slaapmedicatie kan een patiënt net uit een dip trekken'', zegt een woordvoerder. De NHG scherpte zijn richtlijn in 2014 aan. Hierin staat dat huisartsen de slaappillen alleen zou moeten uitschrijven bij hoge nood, en dan een paar dagen of tijdelijk elke derde nacht.



Het Erasmus MC deed onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie probeert het aantal ziekenhuisopnames na problemen met medicatie al jaren tevergeefs terug te dringen, maar het aantal steeg van 39 duizend mensen in 2009 naar 49 duizend in 2013.



Niet alleen slaappillen leiden bij ouderen tot veel onnodige opnames, ook bloeddrukverlagers. Laatstgenoemden moeten een herseninfarct of -bloeding voorkomen, maar maken gebruikers ook vaak duizelig waardoor ze (flauw)vallen. ,,Wat is dan erger: het middel of de kwaal?'' vraagt hoogleraar Van Den Bemt. ,,Als huisartsen en apothekers beter rekening zouden houden met leeftijd, gewicht en conditie van hun patiënten, zouden veel ongelukken met medicijnen kunnen worden voorkomen.''



Voorlichtingsmateriaal

Afgelopen jaar onderzocht Het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving in acht huisartsenpraktijken hoe patiënten hun slaapmedicatie het beste kunnen afbouwen. Ze kregen voorlichtingsmateriaal opgestuurd, gingen op gesprek en hielden in dagboekjes hun afbouwschema bij. Hoewel het onderzoek nog niet afgerond is, constateren de onderzoekers dat weinig mensen lijken te stoppen.



Afkicken is moeilijk, stelt ook slaapdeskundige Hans Hamburger van het Amsterdam Slaap Centrum in het Boerhaave MC. ,,Slaappillen onderdrukken de droomslaap. Wanneer je stopt, komen die dromen heviger terug. Daar worden mensen angstig van en nemen gauw weer een pilletje.''



Volgens hem geven de benzodiazepines de gebruiker wel het gevoel dat ze doorslapen, maar winnen ze hooguit twintig minuten extra slaaptijd. Ouderen zouden er beter aan doen veel te bewegen, regelmatig te eten, minder alcohol te drinken en belangrijk: overdag geen dutjes. ,,Die tijd wordt genadeloos van de nachtrust afgetrokken.''