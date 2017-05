Stijging gebruik Ritalin onder studenten 'erg zorgelijk'

Twee jaar geleden ging het nog om één op de tien studenten die deze concentratieverhogende middelen innam. De studenten gebruiken de medicijnen zonder dat ze deze door een arts hebben voorgeschreven. Ze krijgen de middelen van vrienden of studiegenoten en gebruiken deze vooral op de studieprestaties te verbeteren. Een klein deel gebruikt ze tijdens het uitgaan. Volgens het instituut komt een aanzienlijk deel van de totale adhd-medicatie terecht bij studenten die daar geen diagnose voor hebben.



Verslavingsinstelling Bouman GGZ noemt het stijgende gebruik van adhd-medicatie onder studenten ‘erg zorgelijk’. ,,Wanneer je een medicijn gebruikt dat niet is voorgeschreven door een arts, loop je risico'', vertelt woordvoerder Koen Burgerhout. Hij wijst op zogenoemde contra-indicaties: een reden of omstandigheid om een bepaalde behandeling of geneesmiddel niet toe te passen. ,,Bijvoorbeeld wanneer je psychische klachten als een depressie, of een hoge bloeddruk hebt.''