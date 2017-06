Te kleine baby langer aan navelstreng

Annet (35) werd gezien als aansteller, maar blijkt chronisch ziek

25 mei Annet Diek (35) uit het Overijsselse dorp Den Ham had vaak last van haar buik en viel regelmatig flauw van de pijn; maar geen arts die iets vreemds vond in haar lichaam. Ze ging er zelf al in geloven dat ze kleinzerig was. Tot na jaren de diagnose kwam: endometriose. Nadat ze haar verhaal online zette, blijken veel mensen zich in haar verhaal te herkennen.